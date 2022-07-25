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сегодня, 13:38 2

В Благовещенске столкнулись две кареты скорой помощи

Одна из машин опрокинулась

В Благовещенске столкнулись две кареты скорой помощи
Фото: телеграм-канал "Благовещенск № 1"

Сегодня днём в Благовещенске на перекрёстке улиц Шевченко и Красноармейской не поделили дорогу реанимобиль и «ГАЗель» скорой помощи.

От полученного удара реанимобиль лёг на левый борт, обстоятельства ДТП выясняются.

— Сегодня в Благовещенске около 13:00 возле дома по адресу Красноармейская, 112 произошло столкновение двух автомобилей: ГАЗ и Ford Transit. По предварительной информации, в результате травмирован пассажир одного из авто. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего, – сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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#дороги #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    И мы ждём

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу. Из К+

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