В Благовещенске столкнулись две кареты скорой помощи

Сегодня днём в Благовещенске на перекрёстке улиц Шевченко и Красноармейской не поделили дорогу реанимобиль и «ГАЗель» скорой помощи.

От полученного удара реанимобиль лёг на левый борт, обстоятельства ДТП выясняются.

— Сегодня в Благовещенске около 13:00 возле дома по адресу Красноармейская, 112 произошло столкновение двух автомобилей: ГАЗ и Ford Transit. По предварительной информации, в результате травмирован пассажир одного из авто. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего, – сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.