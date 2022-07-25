В Благовещенске столкнулись две кареты скорой помощи
Одна из машин опрокинулась
Сегодня днём в Благовещенске на перекрёстке улиц Шевченко и Красноармейской не поделили дорогу реанимобиль и «ГАЗель» скорой помощи.
От полученного удара реанимобиль лёг на левый борт, обстоятельства ДТП выясняются.
— Сегодня в Благовещенске около 13:00 возле дома по адресу Красноармейская, 112 произошло столкновение двух автомобилей: ГАЗ и Ford Transit. По предварительной информации, в результате травмирован пассажир одного из авто. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего, – сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.
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