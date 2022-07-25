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сегодня, 14:12 0

Лера Кудрявцева рассказала об избиении на болгарском курорте

Телеведущую в последнее время преследуют неприятности

Лера Кудрявцева рассказала об избиении на болгарском курорте
Фото: popcornnews.ru

Не так давно Лера отправилась с мужем и дочкой на морской курорт в Болгарию. Ехать пришлось долго и тяжело. Сначала самолетом из Москвы в Стамбул, там — ночь в ожидании рейса в Болгарию, потом еще не один час на машине до самого курорта, сообщает WomanHit.

Как только семья добралась до места, Лера поняла, что заболела. Тест на коронавирус дал положительный результат. «Прилететь в отпуск, заболеть и теперь сидеть, не выходя на улицу, непонятно сколько, с температурой. Умею, практикую», — попыталась не терять оптимизма телеведущая.

В Болгарии почти весь отпуск Лера пролежала в номере, никуда не выходила. А когда очередной тест показал, что она выздоровела, случилось еще более неприятное. С ее близким произошел инцидент с дракой, дело кончилось вызовом полиции. Телеведущая не стала раскрывать подробности. Но судя по ее эмоциональному посту в соцсетях, ситуация оказалась крайне неприятной. «Хочешь выздороветь за пять минут — пусть изобьют кого-то из твоих близких, не дай бог. Сразу, блин, поправляешься!», — сообщила она подписчикам.

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#шоу-бизнес

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