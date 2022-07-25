Лыжная трасса на набережной Благовещенска станет традиционной
В опросе мэра больше половины горожан проголосовали «за»
В своём телеграм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев провёл опрос, в котором предложил жителям областной столицы ответить, нужна ли лыжная трасса на набережной Амура.
Идею оставить лыжню поддержали 54 % участников, 26 % горожан высказались против. Таким образом, лыжная трасса на набережной теперь станет традиционной.
«Здорово, что теперь у горожан будет ещё одна площадка для занятий спортом, да ещё в самом центре Благовещенска. Не у всех есть возможность выезжать за город, чтобы покататься на лыжах», – написал Олег Имамеев.
Сама идея снежной трассы родилась в прошлом году у спортсменов-активистов. Как отметил глава амурской столицы, именно благодаря таким жителям – инициативным и неравнодушным – наш город становится лучше.
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