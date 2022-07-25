Эмин Агаларов больше не скрывает, что воссоединился со второй женой

42-летний Эмин Агаларов обычно не распространяется о личной жизни. Однако поклонники еще в декабре 2021 года стали подозревать, что Эмин решил воссоединиться со второй супругой Аленой. Тогда вышел совместный клип певца с экс-избранницей и наследницей. Но пара никак не комментировала происходящее.

«Это правда. Мы снова вместе. В одну реку можно войти сколько угодно раз. Уже больше года мы вместе. В тайне ничего не держали, просто нас особо никто не спрашивал», — разоткровенничался певец и бизнесмен в интервью Надежды Стрелец на ее YouTube-канале.

Кроме того, бизнесмен рассказал, что у него складываются хорошие отношения и с бывшей супругой — Лейлой Алиевой, дочерью президента Азербайджана, которая подарила ему двух сыновей — Али и Микаила. «Это большой плюс для всех. Недавно мы ездили отдыхать. Была и Алена, и первая супруга моя, и все дети мои. Все друг с другом общаются. Супруги даже общаются без меня между собой. У всех достаточно дружные отношения и в контексте детей для меня это всегда было важно», — рассказал Эмин.

А вот у отца с нынешней невесткой отношения не складываются. Родитель даже не присутствовал на свадьбе сына.