Эмин Агаларов больше не скрывает, что воссоединился со второй женой
С Аленой Гавриловой певец расстался вскоре после рождения дочери Афины
Расставание Эмина Агаларова со второй женой, Аленой Гавриловой, стало для всех неожиданностью. Брак пары просуществовал два года, вскоре после появления на свет дочки Афины супруги вдруг разошлись, сообщает «СтарХит».
42-летний Эмин Агаларов обычно не распространяется о личной жизни. Однако поклонники еще в декабре 2021 года стали подозревать, что Эмин решил воссоединиться со второй супругой Аленой. Тогда вышел совместный клип певца с экс-избранницей и наследницей. Но пара никак не комментировала происходящее.
«Это правда. Мы снова вместе. В одну реку можно войти сколько угодно раз. Уже больше года мы вместе. В тайне ничего не держали, просто нас особо никто не спрашивал», — разоткровенничался певец и бизнесмен в интервью Надежды Стрелец на ее YouTube-канале.
Кроме того, бизнесмен рассказал, что у него складываются хорошие отношения и с бывшей супругой — Лейлой Алиевой, дочерью президента Азербайджана, которая подарила ему двух сыновей — Али и Микаила. «Это большой плюс для всех. Недавно мы ездили отдыхать. Была и Алена, и первая супруга моя, и все дети мои. Все друг с другом общаются. Супруги даже общаются без меня между собой. У всех достаточно дружные отношения и в контексте детей для меня это всегда было важно», — рассказал Эмин.
А вот у отца с нынешней невесткой отношения не складываются. Родитель даже не присутствовал на свадьбе сына.
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