Смертельное ДТП произошло в Белогорске

25 июля около 9:00 в Белогорске в переулке Энергетиков столкнулись КамАЗ и Toyota Fielder. В результате аварии водитель Toyota, гражданин 1979 года рождения, скончался на месте, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Амурской области.

Судя по фото с места событий, кто-то из водителей нарушил очерёдность проезда, в результате КамАЗ получил удар в правый борт между кабиной и грузовой платформой. Судя по разрушениям Toyota Fielder, удар был очень сильным, возможно, на большой скорости, следов торможения на асфальте не видно. фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Амурской области

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#ДТП #происшествия

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Илья Ринейский