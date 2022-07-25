В Свободном выплатили компенсацию жертвам нападения бездомных собак

В 2022 году в Свободном двух горожан, в том числе ребёнка, покусали безнадзорные собаки. Потерпевшие обратились в надзорный орган, сообщает прокуратура Амурской области.

Сотрудники Свободненской городской прокуратуры провели проверку и выяснили, что администрация не исполнила полномочия по обращению с безнадзорными животными, что и привело к происшествиям. Прокурор внёс представление в мэрию Свободного, а также обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании компенсации морального вреда.

С администрации в пользу потерпевших амурчан в общей сложности взыскали около 30 тысяч рублей.