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сегодня, 14:53 0

Благовещенца будут судить за уклонение от административного надзора

Обвиняемому грозит год лишения свободы

Благовещенца будут судить за уклонение от административного надзора
Фото: Амур.инфо

Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 39-летнего мужчины. Его обвиняют в уклонении от административного надзора, сообщает прокуратура Амурской области.

Ранее он был поставлен под надзор в связи с совершённым правонарушением. Однако он уехал из Благовещенска на три месяца, не уведомив сотрудников органов внутренних дел.

Уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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#закон #суды #криминал #происшествия

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