Благовещенца будут судить за уклонение от административного надзора

Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 39-летнего мужчины. Его обвиняют в уклонении от административного надзора, сообщает прокуратура Амурской области.

Ранее он был поставлен под надзор в связи с совершённым правонарушением. Однако он уехал из Благовещенска на три месяца, не уведомив сотрудников органов внутренних дел.

Уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.