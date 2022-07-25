В Благовещенске женщина осуждена за убийство мужа

51-летняя жительница областного центра признана судом виновной в убийстве собственного мужа. Неприязненные отношения между супругами возникли на почве длительного употребления алкоголя мужчиной.

Во время одной из ссор мужчина применил насилие в отношении супруги. Через некоторое время женщина, вооружившись поясом, затянула на шее мужа петлю и удерживала её до тех пор, пока мужчина не скончался от удушения.

Убедившись, что муж не подаёт признаков жизни, женщина на личном авто отвезла труп за город, где он был найден через несколько дней.

При вынесении приговора суду пришлось учитывать ряд смягчающих обстоятельств, таких как аморальное поведение потерпевшего, признание вины со стороны обвиняемой. Учитывая все обстоятельства, суд назначил женщине семь лет и шесть месяцев колонии общего режима.

Приговор вступит в законную силу после предусмотренного законом периода обжалования, сообщает прокуратура Амурской области.