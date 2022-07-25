В Амурской области неработающие родители детей-инвалидов могут получать пособие

В Приамурье неработающие родители, которые ухаживают за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, могут получать ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, сообщает отделение Пенсионного фонда по Амурской области.

Такие выплаты получают 2 159 амурчан. Размер компенсации в регионе – от 12 до 14 тысяч рублей, в зависимости от района проживания. При этом выплаты приходят вместе с пенсией ребёнка-инвалида.

— Отметим, что назначение ежемесячной выплаты носит заявительный характер, тогда как с первого января 2022 года пенсия детям-инвалидам назначается проактивно, то есть без обращения родителей в Пенсионный фонд. Чтобы граждане знали, что могут иметь право на выплату, и вовремя обращались за компенсацией, ОПФР посредством почтовой связи направляет соответствующее уведомление одновременно с извещением о назначении пенсии ребёнку-инвалиду, – рассказала начальник отдела организации назначения и перерасчёта пенсий управления установления пенсий ОПФР Приамурья Наталья Кучеренко.

Подать заявление на этот вид компенсации можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, обратиться в отделение лично или отправить его по почте. Уточняется, что выплаты назначают одному неработающему трудоспособному родителю на каждого ребёнка-инвалида. При этом пенсионеры и граждане, получающие пособие по безработице, не могут претендовать на такую компенсацию.