В Зее два подростка испортили фонари на сумму свыше 113 тысяч рублей

Двух несовершеннолетних жителей Зеи, 2004 и 2005 годов рождения, будут судить за вандализм, сообщает Управление МВД России по Амурской области.

В ходе расследования установлено, что вечером 21 марта этого года несовершеннолетние приятели, употребив спиртное, пришли на площадь 100-летия города, где из хулиганских побуждений стали пинать декоративные парковые опоры (фонари). В результате подростки повредили восемь средств уличного освещения на сумму более 113 тысяч рублей.

На следующий день информация о происшествии поступила в дежурную часть полиции из городского управления архитектуры. Спустя несколько часов полицейские выяснили имя, фамилию и место жительства одного из подозреваемых, а чуть позже установили и личность второго подростка.

Приятели полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

За данное противоправное деяние сообщники могут лишиться свободы на срок до трёх лет. Уточняется, что оба амурчанина уже достигли возраста уголовной ответственности.