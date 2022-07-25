Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:12 0

В Зее два подростка испортили фонари на сумму свыше 113 тысяч рублей

Они могут получить срок до трёх лет

В Зее два подростка испортили фонари на сумму свыше 113 тысяч рублей
Фото: Амур.инфо

Двух несовершеннолетних жителей Зеи, 2004 и 2005 годов рождения, будут судить за вандализм, сообщает Управление МВД России по Амурской области.

В ходе расследования установлено, что вечером 21 марта этого года несовершеннолетние приятели, употребив спиртное, пришли на площадь 100-летия города, где из хулиганских побуждений стали пинать декоративные парковые опоры (фонари). В результате подростки повредили восемь средств уличного освещения на сумму более 113 тысяч рублей.

На следующий день информация о происшествии поступила в дежурную часть полиции из городского управления архитектуры. Спустя несколько часов полицейские выяснили имя, фамилию и место жительства одного из подозреваемых, а чуть позже установили и личность второго подростка.

Приятели полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

За данное противоправное деяние сообщники могут лишиться свободы на срок до трёх лет. Уточняется, что оба амурчанина уже достигли возраста уголовной ответственности.

Просмотров всего: 159

#дети #закон #происшествия #криминал

распечатать


Происшествия 1

В Благовещенске экс-сотрудница Росреестра четыре года брала взятки
Происшествия

Амурчанин украл четыре ковра
Происшествия 2

В Благовещенске столкнулись две кареты скорой помощи
Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Белогорске
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь