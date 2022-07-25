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сегодня, 12:30 0

В России ужесточат контроль за расходами главврачей и директоров

Поправки разработал Минтруд

В России ужесточат контроль за расходами главврачей и директоров
Фото: Амур.инфо

Минтруд РФ предложил поправки в законодательство, согласно которым контроль за расходами чиновников, руководителей госучреждений и госкорпораций ужесточат. Законопроект одобрили на заседании правительственной комиссии, сообщает РБК.

Так, теперь руководители государственных и муниципальных организаций, например, директор школы, главный врач больницы, должны будут отчитываться как за свои расходы, так и за расходы супругов и детей. Также декларацию о расходах будут подавать и лица, замещающие должность руководителя в таких учреждениях. Все они должны будут указать в документе крупные сделки, которые заключили в период отчётности, но только в том случае, если сумма трат превысила общий доход лица и его жены или мужа за последние три года. Новые обязательства затронут более 206 тысяч граждан.

Кроме того, в законопроекте предложили расширить список сделок, которые надо будет декларировать. Это взятие и погашение кредитов и все сделки, в которых есть рассрочка платежа. Это коснётся всех должностных лиц, на которых распространяется регулирование.

Контроль за расходами теперь будет происходить, если гражданин либо не предоставил сведения, либо предоставил неполные или неверные. Для таких нарушений срок исковой давности составит десять лет.

Уточняется, что это коснётся сделок после первого января 2023 года, а сам законопроект вступит в силу с первого января 2024 года.

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#закон #работа #российская власть

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