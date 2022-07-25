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25июля
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сегодня, 12:12 0

В Амурской области приняло присягу пополнение российской армии

200 новобранцев прошли курс молодого бойца и стали солдатами

В Амурской области приняло присягу пополнение российской армии
Фото: Минобороны России

В посёлке Екатеринославка Амурской области состоялась церемония принятия присяги новобранцами. Перед этим они получили начальные знания по всем видам армейской подготовки, научились обращаться с оружием.

Теперь, после окончания курса молодого бойца, новобранцы дали клятву на верность Российской Федерации. По традиции на церемонии принятия присяги побывали родственники военнослужащих, которые смогли ознакомиться с условиями проживания солдат, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#армия #праздники

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