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25июля
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сегодня, 11:18 0

Благовещенские таможенники изъяли три тонны дикоросов

Незадекларированные растения пытались отправить в Китай

Благовещенские таможенники изъяли три тонны дикоросов
Фото: Амур.инфо

При досмотре контейнеров, отправляемых на баржах из амурской столицы в Китай, сотрудники Благовещенского таможенного поста обнаружили три тонны незадекларированных дикоросов – ясенца мохнатоплодного и сапожниковии растопыренной.

Как рассказали в пресс-службе таможни, в декларациях на товары фирма-экспортёр заявила сведения о вывозе из России 4,9 тонны дикорастущих полезных растений: 2,5 тонны ясенца мохнатоплодного и 2,4 тонны сапожниковии растопыренной. При досмотре таможенники установили, что фактический вес товаров оказался на три тонны больше заявленного.

Начальник Благовещенского таможенного поста Ярослав Довбыш пояснил, что корни ясенца и сапожниковии используются в парфюмерии, фармации, в составе различных химических препаратов для уничтожения насекомых и в других аналогичных целях. Они не запрещены к вывозу, но подлежат декларированию, лицензированию и фитосанитарному контролю. Лицензии на экспорт и фитосанитарного сертификата на «неучтённые» дикоросы у фирмы не оказалось.

Незадекларированные корни дикоросов изъяты и помещены на ответственное хранение. В отношении компании возбуждено два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП России – «Недекларирование товаров по установленной форме». В настоящее время ведётся административное расследование.

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#закон #Китай #природа #происшествия #таможня

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