В Амурской области возбуждено уголовное дело о контрабанде пушнины

В результате совместных мероприятий транспортной прокуратуры, Пограничного управления ФСБ, а также транспортной полиции выявлены нарушения в таможенном оформлении экспорта меховых товаров, задекларированных как отходы мехового производства.

Более 180 тонн груза общей стоимостью около семи миллионов рублей было отправлено за границу в 2016-2017 годах. Организацию, занимавшуюся вывозом, контролирующие органы подозревают в недостоверном таможенном декларировании товара.

Благовещенский транспортный прокурор уже изучил материалы и признал возбуждение уголовного дела обоснованным, расследование также будет проводиться под контролем ведомства, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.