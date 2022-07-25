Подозревается в изнасиловании: в аэропорту Благовещенска задержан гражданин Узбекистана

В аэропорту Благовещенска транспортные полицейские задержали гражданина Узбекистана. Он сбежал из Уссурийска и пытался улететь на запад страны.

Как сообщили в правоохранительных органах, данный гражданин находился в федеральном розыске. Он является подозреваемым в изнасиловании, совершённом в Уссурийске. После задержания 30-летнего мужчину оставили под подпиской о невыезде, но он сбежал. Вычислили его прямо в благовещенском аэропорту.

— Розыскник был выявлен сотрудниками охраны общественного порядка при помощи мобильного терминала «ТМ-5», предназначенного для обеспечения информационной поддержки сотрудников полиции для выявления лиц, находящихся в розыске, – сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Гражданина отправили обратно в Уссурийск, меру пресечения ему намерены сменить на полноценный арест.