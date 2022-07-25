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сегодня, 10:23 4

Подозревается в изнасиловании: в аэропорту Благовещенска задержан гражданин Узбекистана

Он находился в федеральном розыске

Подозревается в изнасиловании: в аэропорту Благовещенска задержан гражданин Узбекистана
Фото: Амур.инфо

В аэропорту Благовещенска транспортные полицейские задержали гражданина Узбекистана. Он сбежал из Уссурийска и пытался улететь на запад страны.

Как сообщили в правоохранительных органах, данный гражданин находился в федеральном розыске. Он является подозреваемым в изнасиловании, совершённом в Уссурийске. После задержания 30-летнего мужчину оставили под подпиской о невыезде, но он сбежал. Вычислили его прямо в благовещенском аэропорту.

— Розыскник был выявлен сотрудниками охраны общественного порядка при помощи мобильного терминала «ТМ-5», предназначенного для обеспечения информационной поддержки сотрудников полиции для выявления лиц, находящихся в розыске, – сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Гражданина отправили обратно в Уссурийск, меру пресечения ему намерены сменить на полноценный арест.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Завезли высококлассных специалистов на дв чиновники западных компаний?

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Психические расстройства не зависят от должности и положения в обществе.

  • Undertaker

    Undertaker
    43 минуты назад

    Это не психическое расстройство, а так называемое развитие дв с целым министерством, импортозамещением и скрепами.

  • Paster

    Paster
    19 минут назад

    Ну а что делать, если в РФ остались только юристы и экономисты.

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