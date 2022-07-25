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сегодня, 09:59 0

В Благовещенске сбили двух детей на велосипедах

Пострадали мальчики 13-ти и шести лет

В Благовещенске сбили двух детей на велосипедах
Фото: Амур.инфо

Госавтоинспекция сообщает о двух новых дорожно-транспортных происшествиях с участием детей-велосипедистов в областном центре.

Одно из них произошло 23 июля, второе – в субботу, 24 июля. В пятницу мальчик попал под колёса автомобиля Nissan Murano во дворе дома по адресу: улица Ленина, 176/2. Он получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу.

В субботнем ДТП на Краснофлотской, 153 пострадал подросток 13-ти лет. Он попал под колёса автомобиля Honda Freed.

Как уточняют в благовещенском отделе ГИБДД, с начала велосезона в областном центре произошло 24 ДТП с участием велосипедистов, пострадало восемь детей.

— В связи с покупкой такого транспортного средства, как «велосипед» в обязательном порядке внимательно изучите с ребёнком раздел 24 Правил дорожного движения «Требования к движению велосипедистов», и первое время будьте всегда рядом. Так же Госавтоинспекция настоятельно рекомендует не забывать использовать защитную экипировку – велошлем, защитные перчатки, налокотники и наколенники, а в тёмное время суток пользоваться осветительными приборами и световозвращающими элементами, – советует старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский», капитан полиции Ирина Самарина.

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#дети #ДТП #происшествия

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