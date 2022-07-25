В России вновь начнут печатать «десятирублёвки»

При этом десятирублёвые монеты никуда не исчезнут. Просто чеканка монет куда дороже, чем печать бумажных банкнот.

Печать «десятирублёвок» отменяли из-за того, что купюры эти пользуются большим спросом, а потому очень быстро изнашиваются. Теперь же подсчитали: выпускать их всё-таки надо.

— Увеличив срок службы банкнот этого номинала, мы получаем экономический эффект. Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр. Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. Эти купюры до сих пор находятся в обращении, но встречаются чрезвычайно редко, – рассказал заместитель председателя Центробанка Сергей Белов в интервью «Известиям».

Срок службы «десятирублёвок» за счёт новых технологий печати увеличат на 30 %, скрупулёзно подсчитали в ЦБ.

Ещё одна причина возврата «бумаги» – исчезновение десятирублёвых монет из оборота: они попросту оседают в копилках россиян. Бумажные «десятирублёвки» вернут в обращение в конце этого года.