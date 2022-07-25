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25июля
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сегодня, 08:11 0

Амурские IT-специалисты могут бесплатно учиться по лекциям Яндекса

Организаторы предлагают более ста лекций по четырём направлениям

Амурские IT-специалисты могут бесплатно учиться по лекциям Яндекса
Фото: Амур.инфо

Накануне заработал бесплатный открытый лекторий Яндекса для IT-сферы. Обучаться в его рамках могут в том числе и амурские специалисты, рассказали в пресс-службе министерства цифрового развития и связи Амурской области.

Организаторы подготовили более 100 лекций по четырём направлениям:

  • разработка интерфейсов;
  • бэкенд-разработка на Python и Java;
  • мобильная разработка на Android, iOS и Flutter;
  • маркетинг в IT и управление проектами и продуктами.

Кроме того, участников ждут практические задания, приближенные к реальным бизнес-кейсам.

Несмотря на то, что программа рассчитана на студентов и начинающих специалистов в области IT, как отмечают в компании, присоединиться к обучению можно и без подготовки в этой сфере.

Посещать онлайн-лекции все желающие могут до 16 сентября.

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#технологии

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