Амурские IT-специалисты могут бесплатно учиться по лекциям Яндекса

Организаторы подготовили более 100 лекций по четырём направлениям:

разработка интерфейсов;

бэкенд-разработка на Python и Java;

мобильная разработка на Android, iOS и Flutter;

маркетинг в IT и управление проектами и продуктами.

Кроме того, участников ждут практические задания, приближенные к реальным бизнес-кейсам.

Несмотря на то, что программа рассчитана на студентов и начинающих специалистов в области IT, как отмечают в компании, присоединиться к обучению можно и без подготовки в этой сфере.

Посещать онлайн-лекции все желающие могут до 16 сентября.