Амурские IT-специалисты могут бесплатно учиться по лекциям Яндекса
Организаторы предлагают более ста лекций по четырём направлениям
Накануне заработал бесплатный открытый лекторий Яндекса для IT-сферы. Обучаться в его рамках могут в том числе и амурские специалисты, рассказали в пресс-службе министерства цифрового развития и связи Амурской области.
Организаторы подготовили более 100 лекций по четырём направлениям:
- разработка интерфейсов;
- бэкенд-разработка на Python и Java;
- мобильная разработка на Android, iOS и Flutter;
- маркетинг в IT и управление проектами и продуктами.
Кроме того, участников ждут практические задания, приближенные к реальным бизнес-кейсам.
Несмотря на то, что программа рассчитана на студентов и начинающих специалистов в области IT, как отмечают в компании, присоединиться к обучению можно и без подготовки в этой сфере.
Посещать онлайн-лекции все желающие могут до 16 сентября.
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