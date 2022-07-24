В Благовещенске аист потерял сознание на стадионе «Юность»

Птицу аккуратно переместили в помещение, а когда аист пришёл в себя, его напоили водой и передали в живой уголок Первомайского парка.

Чтобы понять, как обращаться с птицей, сотрудники стадиона связались с представителями Муравьевского парка. Они подсказали, как действовать, и дали номер замначальника отдела охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий Николая Степанова.

Специалист приехал, чтобы оценить состояние аиста. Внешних повреждений на теле птицы не было. Сейчас аист находится в биолого-туристическом центре, чувствует себя хорошо, ест и пьет. Ориентировочно во вторник его выпустят в привычную среду обитания, написали в своем телеграм-канале сотрудники СОК «Юность».

Николай Степанов поблагодарил сотрудников спортучреждения за неравнодушие, благодаря которому краснокнижная птица не пострадала. Благодарность своим сотрудникам также выразил руководитель спорткомплекса Андрей Мамонтов.