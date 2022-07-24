Амурские художники добавили красок Первомайскому парку

В Благовещенске художники раскрасили трансформаторную будку в Первомайском парке. Граффити нанесли в рамках реконструкции общественной территории, сообщает городская администрация.

Эскиз разработали специалисты Центра развития территорий. Нанесённый рисунок стал отдельным арт-объектом. Художники изобразили геометрическую композицию в нежно-розовых и ярко-зелёных тонах. В мэрии напомнили, что сквер облагораживают ещё и в рамках первого городского фестиваля «Город в цвете».

Фото: администрация Благовещенска

Преображение Первомайского парка продолжается. Сейчас специалисты устанавливают там аттракцион «Паровозик».

Всего в парке будет четыре карусели для детей от пяти до двенадцати лет, уже открыты три детские площадки.