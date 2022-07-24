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сегодня, 19:01 2

Амурские художники добавили красок Первомайскому парку

Накануне они закончили работу над граффити

Амурские художники добавили красок Первомайскому парку
Фото: Администрация Благовещенска

В Благовещенске художники раскрасили трансформаторную будку в Первомайском парке. Граффити нанесли в рамках реконструкции общественной территории, сообщает городская администрация.

Эскиз разработали специалисты Центра развития территорий. Нанесённый рисунок стал отдельным арт-объектом. Художники изобразили геометрическую композицию в нежно-розовых и ярко-зелёных тонах. В мэрии напомнили, что сквер облагораживают ещё и в рамках первого городского фестиваля «Город в цвете».

Фото: администрация Благовещенска

Преображение Первомайского парка продолжается. Сейчас специалисты устанавливают там аттракцион «Паровозик».

Всего в парке будет четыре карусели для детей от пяти до двенадцати лет, уже открыты три детские площадки.

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#культура #мэрия #дети

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Ну и где фото самого граффити? Или оно на первой фотке?

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    лучше уж без всяких раскрасок, даже если их и обозвать граффити

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