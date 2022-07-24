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сегодня, 17:02 0

В Серышевском районе после ДТП на переезде планируют поставить пост охраны

Там в аварии погибли три человека

В Серышевском районе после ДТП на переезде планируют поставить пост охраны
Фото: Прокуратура Амурской области

В Серышевском районе после жалоб от местных жителей провели внеочередной комиссионный осмотр дорог регионального значения. Подняли и вопрос возобновления охраны железнодорожного переезда, на котором недавно произошло ДТП с погибшими.

Как рассказал в своём телеграм-канале глава Серышевского района Олег Кирдун, обследованы дороги Серышево – Сапроново, Верное – Милехино, Белогорск – Широкий Лог, Липовка – Лебяжье, Серышево – Введеновка, Белогорск – Борисполь.

— По результатам осмотра составлен акт, который направлен в ГКУ АО «Амурупрадор» для принятия мер. Администрация района отправила запрос руководству Забайкальской железной дороги, по поводу возможности возобновления охраняемого железнодорожного переезда, обслуживаемого работником пути, в Бочкаревке, после трагедии, случившейся 21 июля, люди опять подняли эту тему. О полученном ответе обязательно сообщу, – добавил Олег Кирдун.

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#жизнь #транспорт

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