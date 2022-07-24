Амурская прокуратура проверяет обстоятельства гибели ребёнка в Тамбовке

Проверку по факту несчастного случая, произошедшего накануне с ребенком на водном объекте, проводит прокуратура Тамбовского района.

Установлено, что вечером 23 июля мальчик утонул в искусственном водоёме в детском парке в селе Тамбовка. Водоём, где произошла трагедия, имеет по периметру ограждение, также здесь установлен знак «Купание запрещено».

Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, а также проверит условия содержания водоёма.

По предварительной информации, семья мальчика является благополучной и не состоит на учёте в специализированных органах, сообщает прокуратура Амурской области.