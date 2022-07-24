Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:23 0

Амурская прокуратура проверяет обстоятельства гибели ребёнка в Тамбовке

Мальчик купался в запрещённом месте

Амурская прокуратура проверяет обстоятельства гибели ребёнка в Тамбовке
Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Проверку по факту несчастного случая, произошедшего накануне с ребенком на водном объекте, проводит прокуратура Тамбовского района.

Установлено, что вечером 23 июля мальчик утонул в искусственном водоёме в детском парке в селе Тамбовка. Водоём, где произошла трагедия, имеет по периметру ограждение, также здесь установлен знак «Купание запрещено».

Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, а также проверит условия содержания водоёма.

По предварительной информации, семья мальчика является благополучной и не состоит на учёте в специализированных органах, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 178

#дети #жизнь #происшествия

распечатать


Общество

В Серышевском районе после ДТП на переезде планируют поставить пост охраны
Общество

Василий Орлов: «В сентябре новые "Точки роста" откроем еще в 29 амурских школах»
Происшествия

В Амурской области на железнодорожные пути упала опора ЛЭП
Общество 3

В селе Тамбовка утонул 12-летний мальчик
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь