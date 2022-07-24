На реке Зее чуть не утонула благовещенка

Накануне в посёлке Зазейский на реке Зее чуть не утонула 39-летняя благовещенка. Её спасли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Амурской области, сообщает пресс-служба городской администрации.

Женщину, которая купалась в реке, начало уносить течением. Служащие доставили её на берег, медицинская помощь ей не понадобилась. Ранее Амур.инфо сообщало, что накануне в селе Тамбовка утонул 12-летний мальчик.

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#происшествия

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Кристина Хасуева