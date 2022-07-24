«Путь к звёздам»: на космодроме Восточный прошли соревнования по бегу

Фото: Клуб любителей бега «Бег к мечте»

На Восточный для участия в полумарафоне приехали спортсмены не только с Дальнего Востока, но и из многих других регионов страны.

«Путь к звёздам» – уже традиционные соревнования для любителей бега. В этом году их приурочили к 165-летию со дня рождения Константина Циолковского, сообщается на сайте амурского правительства.

Организаторами масштабных соревнований выступили амурский минспорт, минэкономразвития, Роскосмос и ЦЭНКИ. Спортивную часть, волонтерскую работу и брендирование продукции взял на себя клуб любителей бега «Бег к мечте».

Впервые масс-старт спортсменов на дистанциях 21,1 километра и 10 километров прошел от стартовой площадки Восточного. Детский забег на один километр провели в самом космическом городке – Циолковском.

— В этом году участниками соревнований стали 160 атлетов из Амурской области и Хабаровского края, ЕАО, Приморья, Сахалина, Волгоградской и Ростовской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской областей, Краснодарского края, – рассказала соорганизатор соревнований, руководитель клуба любителей бега «Бег к мечте» Альбина Попова. – Возраст спортсменов разный, от 20 до 70 лет.

Несмотря на температуру воздуха выше 30 градусов, палящее солнце и раскаленный бетон под ногами соревнования прошли, как планировалось. Но организаторы все же предусмотрели присутствие на дистанции пожарных машин, которые там стояли не только на случай непредвиденной ситуации, но и для того, чтобы дать охладиться спортсменам под мощной струей прохладной воды прям во время бега. Помогали спортсменам и волонтеры, которые на дистанции раздавали бегунам воду.

Участники забега отмечали, что вода и забота волонтеров точно спасли их в такую жару. Да и в целом хвалили организацию соревнований, которые ничуть не уступили по своему масштабу другим ведущим спортмероприятиям для бегунов, проходящим на Дальнем Востоке.

Все зарегистрированные участники на дистанции 21,1 километра и 10 километров получили стартовый пакет, рюкзак, в котором были брендированная футболка, баф и сувенирная продукция. Всем финишерам вручили эксклюзивные медали. А на дистанции 21,1 километра подвели итоги между мужчинами и женщинами в абсолютном зачете, среди них распределили и призовой фонд, который составил 165 тысяч рублей. На дистанции 10 километров также определили победителей и призеров в абсолютной категории.

Видео: м9 студия / Илья Тян

Помимо соревнований всех участников забега ждала экскурсионная программа. Туристско-информационный центр Амурской области подготовил маршруты по объектам космодрома, газохимического кластера в Свободном и историческим местам Благовещенска.

Фото в материале: клуб любителей бега «Бег к мечте»