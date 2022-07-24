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24июля
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сегодня, 13:38 0

Василий Орлов: «В сентябре новые "Точки роста" откроем еще в 29 амурских школах»

Возможность заниматься в них есть у школьников не только в городах, но и в сёлах

Василий Орлов: «В сентябре новые
Фото: Минпросвещения России

В Амурской области продолжается открытие «Точек роста» – центров естественно-научной и технологической направленности.

В этом году в школах региона планируется открыть ещё 29 «Точек роста». Благодаря реализации национального проекта «Образование» дополнительные образовательные возможности получили не только городские школьники, но и ребята, проживающие в сёлах. Сейчас в школах Приамурья действует 97 «Точек роста», а к 2024 году они должны появиться в 220 амурских школах, рассказали в пресс-службе областного правительства.

— В сентябре новые «Точки роста» откроем еще в 29 амурских школах, их общая численность по области составит 126. Сейчас на площадках будущих центров завершаются ремонты, все необходимое оборудование уже поступило, – отметил глава области Василий Орлов. – В «Точках роста» дети получают эффективное общее и дополнительное образование в условиях, отвечающих современным требованиям. Особенно важно, что такие центры мы создаем и в небольших населенных пунктах, чтобы качество образования там не уступало школам больших городов.

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#дети #областная власть #школа

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