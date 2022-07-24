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сегодня, 13:08 0

В Амурской области на железнодорожные пути упала опора ЛЭП

Происшествие случилось на севере региона

В Амурской области на железнодорожные пути упала опора ЛЭП
Фото: Амур.инфо

Из-за происшествия посёлок Хвойный Зейского района остался без света.

В субботу, 23 июля, на перегоне Милько – Первопроходцы, который находится на балансе Федеральной дистанции пути Дальневосточной дирекции электроснабжения «РЖД», упала опора линии электропередачи, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Специалисты продолжают вести восстановительные работы. Для движения поездов задействовали резервные источники питания, отмечается, что задержек в расписании не было.

Тындинская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства при содержании и эксплуатации линий электропередачи.

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