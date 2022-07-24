В селе Тамбовка утонул 12-летний мальчик

Накануне вечером в Главное управление МЧС России по Амурской области поступила информация о том, что в парке села Тамбовка на искусственном водоёме пропал мальчик 2010 года рождения.

Сотрудники полиции провели поисковые мероприятия, однако они не принесли результатов. 24 июля на обследование водоёма выехали водолазы Амурского центра ГЗ и ПБ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Как уточнили в Амурском центре ГЗ и ПБ, водолазы нашли тело утонувшего мальчика в 10 метрах от берега на глубине четырех метров.