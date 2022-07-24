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сегодня, 12:35 1

В селе Тамбовка утонул 12-летний мальчик

Тело ребёнка нашли на глубине четырёх метров

В селе Тамбовка утонул 12-летний мальчик
Фото: Амурские спасатели

Накануне вечером в Главное управление МЧС России по Амурской области поступила информация о том, что в парке села Тамбовка на искусственном водоёме пропал мальчик 2010 года рождения.

Сотрудники полиции провели поисковые мероприятия, однако они не принесли результатов. 24 июля на обследование водоёма выехали водолазы Амурского центра ГЗ и ПБ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Как уточнили в Амурском центре ГЗ и ПБ, водолазы нашли тело утонувшего мальчика в 10 метрах от берега на глубине четырех метров.

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#дети #жизнь #МЧС #происшествия

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    48 минут назад

    Ещё обязательно надо кого-то посадить. А то не полное горе в семье.

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