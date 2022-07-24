В Амурской области планируется реализовать пять новых инвестиционных проектов

В региональном правительстве обсудили перспективы инвестиционных проектов агропромышленного комплекса. Совещание с руководителями профильных министерств и ведомств провел губернатор Амурской области Василий Орлов.

— С 2023 по 2025 годы планируется реализовать еще пять инвестиционных проектов. Из них четыре проекта по производству молока – это животноводческий комплекс на 2 400 коров АО «Луч», животноводческий комплекс на 520 голов АО «Димское», роботизированный молочно-товарный комплекс на 2 000 фуражных коров ООО «МиС Агро», строительство животноводческого комплекса на 800 фуражных коров ЗАО «Агрофирма АНК». Один проект по производству овощей закрытого грунта – строительство второй очереди тепличного комплекса, – рассказал министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.

По этим инвестиционным проектам уже ведётся активная работа. Также в Приамурье планируется реализовать ряд инвестпроектов по переработке зерновых и бобовых. В перспективе строительство элеватора мощностью до 50 тысяч тонн кукурузы. Ещё один инвестор планирует запустить на территории области крупное маслоэкстракционное производство. Также рассматривается возможность строительства завода по производству комбикормов из фуражного зерна.

В области действует набор мер поддержки для инвесторов, который делает регион привлекательным для реализации проектов, также этому способствует газификация региона, сообщает портал амурского правительства.

— Помимо уже реализующихся у нас есть еще ряд потенциальных инвестпроектов. Стоимость некоторых из них достигает 10 миллиардов рублей. Такие проекты необходимо сопровождать индивидуально, оказывать инвесторам все меры государственной поддержки. Инвестпроекты в сфере АПК имеют приоритетное значение, так как способствуют обеспечению продовольственной безопасности. Жители области должны быть обеспечены качественными продуктами местного производства, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.