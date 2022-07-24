Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24июля
Предыдущая новость
сегодня, 18:27 0

В Амурской области планируется реализовать пять новых инвестиционных проектов

Василий Орлов пообещал, что инвесторам окажут поддержку

В Амурской области планируется реализовать пять новых инвестиционных проектов
Фото: Амур.инфо

В региональном правительстве обсудили перспективы инвестиционных проектов агропромышленного комплекса. Совещание с руководителями профильных министерств и ведомств провел губернатор Амурской области Василий Орлов.

— С 2023 по 2025 годы планируется реализовать еще пять инвестиционных проектов. Из них четыре проекта по производству молока – это животноводческий комплекс на 2 400 коров АО «Луч», животноводческий комплекс на 520 голов АО «Димское», роботизированный молочно-товарный комплекс на 2 000 фуражных коров ООО «МиС Агро», строительство животноводческого комплекса на 800 фуражных коров ЗАО «Агрофирма АНК». Один проект по производству овощей закрытого грунта – строительство второй очереди тепличного комплекса, – рассказал министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.

По этим инвестиционным проектам уже ведётся активная работа. Также в Приамурье планируется реализовать ряд инвестпроектов по переработке зерновых и бобовых. В перспективе строительство элеватора мощностью до 50 тысяч тонн кукурузы. Ещё один инвестор планирует запустить на территории области крупное маслоэкстракционное производство. Также рассматривается возможность строительства завода по производству комбикормов из фуражного зерна.

В области действует набор мер поддержки для инвесторов, который делает регион привлекательным для реализации проектов, также этому способствует газификация региона, сообщает портал амурского правительства.

— Помимо уже реализующихся у нас есть еще ряд потенциальных инвестпроектов. Стоимость некоторых из них достигает 10 миллиардов рублей. Такие проекты необходимо сопровождать индивидуально, оказывать инвесторам все меры государственной поддержки. Инвестпроекты в сфере АПК имеют приоритетное значение, так как способствуют обеспечению продовольственной безопасности. Жители области должны быть обеспечены качественными продуктами местного производства, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Просмотров всего: 15

#сельское хозяйство #губернатор #финансы #экономика

распечатать


Общество 2

Банк России предложил оптимистичный прогноз по инфляции в 2022 году
Экономика

Россиянам могут разрешить очно участвовать в международной выставке в Китае

Власть 24

Василий Орлов поздравил выпускников ДВОКУ с окончанием обучения

Спорт 1

Амурчане займутся биатлоном на дальневосточных гектарах в Бурейском районе

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь