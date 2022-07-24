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сегодня, 15:01 0

В Благовещенске молодые матросы спасли троих человек

Один из спасённых был пьян

В Благовещенске молодые матросы спасли троих человек
Фото: Администрация Благовещенска

В Благовещенске молодые спасатели-матросы Максим Кривогин и Леонид Зайцев, работающие в городском управлении ГОЧС, с начала лета спасли уже троих человек, сообщает пресс-служба мэрии.

В середине июня на набережной в районе улицы Мухина, 1, спасатели заметили мужчину, зашедшего в воду по колено. Горожанин оступился, его подхватило сильное течение. Матросы помогли благовещенцу, который, как выяснилось, был пьян.

В середине июля произошла похожая ситуация, но спасенный благовещенец был трезв. Спасатели кинули ему трос, чтобы он смог выбраться из воды на берег. Еще одного мужчину спасли на прошлых выходных, он купался в запрещенном месте.

Сотрудники управления ГОЧС Благовещенска напоминают, что купаться в городских водоёмах запрещено, так как на реках сильное течение и постоянно меняется уровень воды.

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#жизнь #мэрия #помощь

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