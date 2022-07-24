На трассе Белогорск – Благовещенск загорелся автомобиль

К месту вызова отправились спасатели 21-ой пожарной части – три человека и одна единица техники. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Автомобиль оказался поврежден огнём по всей площади.

Пострадавших нет, причины и обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает Главное управление МЧС России по Амурской области.