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сегодня, 12:14 0

На трассе Белогорск – Благовещенск загорелся автомобиль

Люди не пострадали

На трассе Белогорск – Благовещенск загорелся автомобиль
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Сообщение о горящем автомобиле поступило в дежурную часть накануне днём. Иномарка загорелась в районе 41 километра трассы Белогорск – Благовещенск. Видео с горящим авто опубликовал телеграм-канал хроники происшествий Autoroad.blg.

К месту вызова отправились спасатели 21-ой пожарной части – три человека и одна единица техники. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Автомобиль оказался поврежден огнём по всей площади.

Пострадавших нет, причины и обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает Главное управление МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #пожары

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