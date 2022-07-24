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сегодня, 15:42 3

В дальневосточный ресторан не пустили известную московскую телеведущую

Участница Comedy Woman приехала в Хабаровск сниматься в передаче о путешествиях

В дальневосточный ресторан не пустили известную московскую телеведущую
Фото: Страница ВКонтакте Надежды Сысоевой

В Хабаровске в один из известных ресторанов-пиццерий не пустили участницу Comedy Woman, телеведущую Надежду Сысоеву. Девушка была со своим псом породы мальтипу, сообщает DVHAB.RU.

Сообщается, что девушка приехала в Хабаровск на два дня для съёмок шоу про путешествия по России. Своего питомца телеведущая взяла с собой.

Как пишет хабаровское издание, собака у москвички была небольшая. При этом у заведения есть терраса, однако Сысоевой не предложили позавтракать и на улице.

«Нас не пропустил страшный клоун. Не предложили никаких других вариантов обслуживания. Очень жаль, вас так хвалили», – написала Надежда после неудачного похода в ресторан в своей соцсети.

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#Дальний Восток #животные

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Комментарии
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  • sadam_1974

    sadam_1974
    2 часа назад

    "Котам нельзя!"

    Собакам тоже.

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Вот беда...

  • Karasik

    Karasik
    6 минут назад

    В Хабаровске в один из известных ресторанов-пиццерий не пустили участницу Comedy Woman,

    Ну не пустили и не пустили.

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