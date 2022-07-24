В дальневосточный ресторан не пустили известную московскую телеведущую

Сообщается, что девушка приехала в Хабаровск на два дня для съёмок шоу про путешествия по России. Своего питомца телеведущая взяла с собой.

Как пишет хабаровское издание, собака у москвички была небольшая. При этом у заведения есть терраса, однако Сысоевой не предложили позавтракать и на улице.

«Нас не пропустил страшный клоун. Не предложили никаких других вариантов обслуживания. Очень жаль, вас так хвалили», – написала Надежда после неудачного похода в ресторан в своей соцсети.