В дальневосточный ресторан не пустили известную московскую телеведущую
Участница Comedy Woman приехала в Хабаровск сниматься в передаче о путешествиях
В Хабаровске в один из известных ресторанов-пиццерий не пустили участницу Comedy Woman, телеведущую Надежду Сысоеву. Девушка была со своим псом породы мальтипу, сообщает DVHAB.RU.
Сообщается, что девушка приехала в Хабаровск на два дня для съёмок шоу про путешествия по России. Своего питомца телеведущая взяла с собой.
Как пишет хабаровское издание, собака у москвички была небольшая. При этом у заведения есть терраса, однако Сысоевой не предложили позавтракать и на улице.
«Нас не пропустил страшный клоун. Не предложили никаких других вариантов обслуживания. Очень жаль, вас так хвалили», – написала Надежда после неудачного похода в ресторан в своей соцсети.
Просмотров всего: 806