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сегодня, 10:41 0

Глава ВОЗ назвал вспышку оспы обезьян ЧС международного значения

В мире зарегистрировано около 16 тысяч случаев заражения

Глава ВОЗ назвал вспышку оспы обезьян ЧС международного значения
Фото: Светлана Митина

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения, пишет РИА Новости.

— Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян – чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, – заявил он на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.

Уточняется, что сам комитет к единому мнению по этому вопросу не пришёл.

По последним данным ВОЗ, в настоящее время зарегистрировано около 16 тысяч случаев заболевания оспой обезьян в 75 странах. Пять случаев заражения привели к летальному исходу.

В России первый случай заражения зафиксировали в первой половине июля.

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#здоровье #медицина

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