Глава ВОЗ назвал вспышку оспы обезьян ЧС международного значения
В мире зарегистрировано около 16 тысяч случаев заражения
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения, пишет РИА Новости.
— Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян – чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, – заявил он на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.
Уточняется, что сам комитет к единому мнению по этому вопросу не пришёл.
По последним данным ВОЗ, в настоящее время зарегистрировано около 16 тысяч случаев заболевания оспой обезьян в 75 странах. Пять случаев заражения привели к летальному исходу.
В России первый случай заражения зафиксировали в первой половине июля.
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