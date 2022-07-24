Банк России предложил оптимистичный прогноз по инфляции в 2022 году

Центральный банк РФ понизил прогноз по инфляции в текущем году с 14-17 % до 12-15 %. Что следует из среднесрочного прогноза финансового регулятора.

Прогноз по годовой инфляции на будущий год сохранен на уровне 5-7 %. Ожидания по этому показателю в 2024 году также остались без изменений – на отметке 4 %, пишет РИА ФАН.

Краткосрочные дезинфляционные риски в России возросли, при этом проинфляционные риски остаются серьезными и по-прежнему преобладают на среднесрочном горизонте. При этом для базового сценария краткосрочные риски по большому счету связаны с волатильностью обменного курса рубля, отражающей изменения внешнеторговых потоков, отмечается в материалах Центробанка.