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сегодня, 09:53 2

Банк России предложил оптимистичный прогноз по инфляции в 2022 году

Ожидается, что инфляция будет на 2 % ниже, чем предполагалось ранее

Банк России предложил оптимистичный прогноз по инфляции в 2022 году
Фото: Амур.инфо

Центральный банк РФ понизил прогноз по инфляции в текущем году с 14-17 % до 12-15 %. Что следует из среднесрочного прогноза финансового регулятора.

Прогноз по годовой инфляции на будущий год сохранен на уровне 5-7 %. Ожидания по этому показателю в 2024 году также остались без изменений – на отметке 4 %, пишет РИА ФАН.

Краткосрочные дезинфляционные риски в России возросли, при этом проинфляционные риски остаются серьезными и по-прежнему преобладают на среднесрочном горизонте. При этом для базового сценария краткосрочные риски по большому счету связаны с волатильностью обменного курса рубля, отражающей изменения внешнеторговых потоков, отмечается в материалах Центробанка.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • Undertaker

    Undertaker
    3 часа назад

    Значит будет хуже

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    Наоборот, это значит жить станет лучше, жить станет веселей.

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