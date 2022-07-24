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сегодня, 09:01 2

Новые награды для спасателей и пожарных утвердили в МЧС России

Министр МЧС России подписал приказ, утверждающий четыре новые медали и один нагрудный знак

Новые награды для спасателей и пожарных утвердили в МЧС России
Фото: Архив ГУ МЧС России по Амурской области

Список ведомственных наград пополнили медали: «90 лет гражданской обороне», «100 лет горноспасательной службе», «75 лет специальным подразделениям федеральной противопожарной службы» и «85 лет ФГБУ ВНИИПО МЧС России».

Кроме того, в наградную систему ведомства добавлен нагрудный знак «Отличный спасатель». Он пополнил «копилку» уже существующих нагрудных знаков «Отличный пожарный» и «Отличный водолаз».

Его будут вручать за смелость и решительность, проявленные при выполнении аварийно-спасательных и неотложных работ. Также претендовать на памятный символ могут победители конкурса профессионального мастерства.

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Комментарии
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  • Undertaker

    Undertaker
    4 часа назад

    А ремонтируют, как обычно простые слесаря, монтажники и электрики

  • Undertaker

    Undertaker
    4 часа назад

    Сварщики конечно же, а отличники стоят с градусником и смотрят героически на него, заменяя температуру в общаге), гордо отчитались, что чс героически победили и отопление восстановлено

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