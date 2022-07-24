Новые награды для спасателей и пожарных утвердили в МЧС России

Список ведомственных наград пополнили медали: «90 лет гражданской обороне», «100 лет горноспасательной службе», «75 лет специальным подразделениям федеральной противопожарной службы» и «85 лет ФГБУ ВНИИПО МЧС России».

Кроме того, в наградную систему ведомства добавлен нагрудный знак «Отличный спасатель». Он пополнил «копилку» уже существующих нагрудных знаков «Отличный пожарный» и «Отличный водолаз».

Его будут вручать за смелость и решительность, проявленные при выполнении аварийно-спасательных и неотложных работ. Также претендовать на памятный символ могут победители конкурса профессионального мастерства.