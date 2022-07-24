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24июля
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сегодня, 08:03 0

По России идёт новая волна коронавируса

Специалисты не считают её опасной

По России идёт новая волна коронавируса
Фото: Архив Амур.инфо

Сейчас в России наблюдается новая волна коронавируса, но, по оценкам врачей-инфекционистов, она не столь опасна, как предыдущие.

— Если вы посмотрите, летальность не нарастает, даже уменьшается. Это такой, как я называю, «хвост» эпидемии, потому что новый подвид вируса вытеснит все предыдущие остатки предыдущих более опасных подвидов COVID-вирусов, – пояснил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью РИА Новости.

Рост заболеваемости ковидом наблюдается по всей России, за исключением Дальнего Востока.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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