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23июля
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сегодня, 15:27 0

Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортах вновь продлён

Авиарейсов не будет до 30 июля

Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортах вновь продлён
Фото: Росавиация

Временно, до 30 июля, ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно, сообщает Росавиация.

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#транспорт

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