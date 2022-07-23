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сегодня, 16:59 0

Россиянам могут разрешить очно участвовать в международной выставке в Китае

Но поездка обойдётся в полмиллиона рублей

Россиянам могут разрешить очно участвовать в международной выставке в Китае
Фото: Biang.ru

Российские предприниматели рассматривают возможность очно участвовать в ЭКСПО, которое планируется провести в ноябре этого года в Шанхае.

5-е Китайское международное импортное ЭКСПО планируется провести в Шанхае с 5 по 10 ноября 2022 года. В предпринимательских кругах сообщили, что есть возможность участия в мероприятии очно. Это означает, что можно будет оформить визы в Китай, заблаговременно туда прилететь, чтобы пройти карантин, и принять участие в мероприятиях и переговорах. Однако поездка в Шанхай на несколько дней ЭКСПО с учётом стоимости авиаперелёта из России и прохождения карантина в Китае по прибытии в среднем обойдется в 500 тысяч рублей на каждого.

В то же время официального подтверждения того, что посольство Китая в РФ оформляет визы для участников импортного ЭКСПО пока не поступало. В прошлом году на международную выставку в Китай из-за границы попасть было нельзя, сообщает портал biang.ru.

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#COVID 19 #Китай #бизнес #экономика

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