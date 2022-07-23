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23июля
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сегодня, 16:00 1

Василий Орлов поздравил выпускников ДВОКУ с окончанием обучения

Военное училище в Благовещенске является одним из лучших в стране

Василий Орлов поздравил выпускников ДВОКУ с окончанием обучения
Фото: Телеграм-канал Василия Орлова

В Благовещенске состоялся торжественный выпуск курсантов ДВОКУ в связи с окончанием обучения. Василий Орлов побывал на мероприятии.

Фото в материале: телеграм-канал Василия Орлова.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

«Ребята выбрали делом жизни нелёгкую воинскую стезю. Это решение достойно уважения! И я верю, что они с честью и достоинством будут выполнять свой долг. Наше ДВОКУ является одним из лучших в стране. Регулярно курсанты занимают первые и призовые места на всероссийских и международных армейских соревнованиях. В училище обучаются представители 29 государств. Сегодня выпустились вместе с офицерами российской армии представители трёх дружественных стран: Республики Южная Осетия, Республики Абхазия и Республики Таджикистан. Благодарю преподавательский состав училища, родителей и родных выпускников. Вы воспитали настоящих патриотов. С праздником!», – отметил Василий Орлов в своём телеграм-канале.

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#губернатор #армия #образование

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Комментарии
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  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    8 минут назад

    Евгений Долматовский

    Офицерские жены

    Низко кланяюсь вам, офицерские жены.

    В гарнизонах, на точках, вдали от Москвы,

    Непреклонен устав и суровы законы,

    По которым живете и служите вы.

    Не случайно я выбрал сейчас выраженье:

    Соответственно воинской службе мужей,

    Ваша скромная жизнь — боевое служенье

    На охране невидимых рубежей.

    Все равно — лейтенантши вы иль генеральши,

    Есть в спокойствии вашем тревоги печать.

    Вам ложиться поздней,

    Подниматься всех раньше,

    Ожидать и молчать, провожать и встречать.

    На лице ни морщинки, а вас уж солдаты

    Начинают не в шутку мамашами звать.

    Зори в Мурманске, и на Курилах закаты,

    Каракумский песок, белорусская гать.

    Каждый раз — лишь сумеешь на месте обжиться,

    Дети к школе привыкнут, взойдет огород, —

    В предписанье у мужа — другая граница,

    Командирские курсы иль дальний полет.

    Ну, а если иначе — на долгие годы

    Офицер остается все в том же полку,

    На квартире казенной, средь дикой природы,

    Сколько стоит вам нервов — не выдать тоску!

    И не часто придет грузовая машина,

    Чтобы в Дом офицера везти вас на бал.

    Запах пудры и легкий шумок крепдешина —

    Королевы вплывают в бревенчатый зал.

    Низко кланяюсь вам, офицерские жены,

    Это слово от сердца, поклон до земли,

    Жизнь и верность в стальное кольцо обороны,

    Как в цветочный венок, навсегда вы вплели.

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