Василий Орлов поздравил выпускников ДВОКУ с окончанием обучения

В Благовещенске состоялся торжественный выпуск курсантов ДВОКУ в связи с окончанием обучения. Василий Орлов побывал на мероприятии.

Фото в материале: телеграм-канал Василия Орлова.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

«Ребята выбрали делом жизни нелёгкую воинскую стезю. Это решение достойно уважения! И я верю, что они с честью и достоинством будут выполнять свой долг. Наше ДВОКУ является одним из лучших в стране. Регулярно курсанты занимают первые и призовые места на всероссийских и международных армейских соревнованиях. В училище обучаются представители 29 государств. Сегодня выпустились вместе с офицерами российской армии представители трёх дружественных стран: Республики Южная Осетия, Республики Абхазия и Республики Таджикистан. Благодарю преподавательский состав училища, родителей и родных выпускников. Вы воспитали настоящих патриотов. С праздником!», – отметил Василий Орлов в своём телеграм-канале.