Творческие благовещенцы отправили на конкурс «Спорт в искусстве» 136 работ

В Благовещенске завершился приём работ на творческий конкурс «Спорт в искусстве». Участники отправили на суд жюри 136 работ. Это были картины, скульптуры, вязаные изделия, вышивка крестиком и аппликации.

Фото: пресс-служба мэрии Благовещенска.

Алексей Авдеев из Хабаровска представил на конкурс портрет чемпионки мира и Европы по киокусинкай Ксении Засориной.

Фото: пресс-служба мэрии Благовещенска.

Валерия Белявская, выпускница 26-ой школы, отправила на конкурс скульптуру Атланта, которую она смастерила из картона.

Фото: пресс-служба мэрии Благовещенска.

Работы принимались в номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство». В первой пришло 49 заявок от профессионалов и 72 от любителей. Во второй номинации профессионалы отправили 3 работы, любители – 12. Возраст участников: от 7 лет и до 71 года.

Фото: пресс-служба мэрии Благовещенска.

Лучшие работы выставят в «Пушкарёв арт-галерея» на улице Зейской, 225. Открытие выставки состоится 12 августа в 19:00. На мероприятии наградят победителей конкурса, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.