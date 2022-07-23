В Тынде двое мужчин устроили поножовщицу

В Тынде возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Приморского края. В столице БАМа он был проездом и устроил драку с другим дальнобойщиком, уроженцем Самарской области.

— На стоянке грузовых автомобилей, расположенной на улице Привокзальной города Тында, на почве совместного злоупотребления спиртными напитками между обвиняемым и 49-летним жителем Самарской области произошла ссора. Во время конфликта обвиняемый ножом нанес удар потерпевшему, который от полученных телесных повреждений скончался на месте, – рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Обвиняемый был задержан, а затем помещён под арест. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Дальнобойщику грозит до 15 лет лишения свободы.