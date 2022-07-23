Амурчане займутся биатлоном на дальневосточных гектарах в Бурейском районе

Дальневосточные гектары послужат местом для тренировок по биатлону. Проект создания стрельбища намечено реализовать на лыжной базе в посёлке Новобурейский совместными усилиями федерации биатлона Амурской области и Бурейского любительского клуба лыжников имени А.С. Новокрещёнова.

Сейчас в области биатлоном занимаются в Зее, Новоивановке, Ромнах, Кундуре, Свободном, селах Овсянка, Романовка и в городе Благовещенске. Всего по области около 150 биатлонистов. В областной столице ребята занимаются на базе 23-й школы, что в Моховой Пади, и в школе № 10, которая присоединилась к биатлонному движению с сентября 2021 года. Принимают в секции мальчиков и девочек от девяти лет. Занимаются они бесплатно.

При поддержке министерства по физической культуре и спорту Амурской области общественники воплотили в жизнь проект под названием «Савельевские петли». В ходе него состоялась одноимённая лыжная гонка в посёлке Новобурейском. Грантовую поддержку на реализацию своих проектов неоднократно получала и федерация биатлона Амурской области. Теперь на лыжной базе создадут стрельбище, которое будет рассчитано на 18 огневых рубежей. Тренировать ребят планирует инструктор из Бурейского муниципального округа. Набор детей планируется начать уже в августе, а первые тренировки запланированы на сентябрь, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— В 2019 году спортсмены оборудовали здесь лыжную базу и планомерно развивают этот вид спорта. Это хороший пример, когда активные общественники умело пользуются всеми видами господдержки. Так, при поддержке регионального минздрава здесь бесплатно учат детей и пожилых людей кататься на лыжах, министерство соцзащиты выдало им грант на проект «Инклюзивная лыжня», благодаря которому к лыжному спорту приобщают воспитанников школы-интерната № 5 Новобурейского. А в этом году на дальневосточных гектарах в Бурейском муниципальном округе создадут стрельбище для занятий биатлоном, – рассказал губернатор Василий Орлов.