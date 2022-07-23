В Благовещенске началась подготовка к Новому году

В своём телеграм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил о начале подготовки к предстоящему Новому году.

В настоящее время ведётся работа по разработке концепции праздника. Специалисты продумывают тематику площадок, а также варианты их оформления.

«Одно из предложений – посвятить новогоднее оформление Году культурного наследия народов России. Думаю, здорово, если самый волшебный праздник Благовещенск встретит в лучших традициях, вспомнит праздники и обычаи, которыми издавна славилась наша страна», – поделился глава города.

Олег Имамеев отметил, что в Городском парке развернется масштабный фестиваль, который познакомит жителей и гостей города с искусством ледяной скульптуры. При этом горожане смогут не только насладиться конечным результатом, понаблюдать процесс создания композиций, но и принять участие. Также праздник придёт на площадь Ленина, в Первомайский парк, отдаленные районы города, на набережную.

Кроме того, мэр Благовещенска напомнил, что в прошлом году спортсмены-активисты своими силами превратили велодорожку на набережной в лыжную трассу, и предложил сделать лыжню традиционной. А для этого – выйти всем вместе на субботник: соорудить трассу и весело провести время.