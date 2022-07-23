Прокуратура Благовещенска объявила ежедневные приёмы граждан

Благовещенская прокуратура в течение следующей недели будет проводить приёмы граждан по вопросам исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Принимать благовещенцев будет заместитель прокурора города Ольга Кирюшкина с 9:00 до 18:00 с 25 по 29 июля.

— Граждане могут обратиться по поводу предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, бездействия управляющих компаний, нарушений в работе ресурсоснабжающих организаций, – пояснили в прокуратуре Амурской области.

Идти нужно по адресу: улица Ленина, 45/1. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. С 13:00 до 14:00 в прокуратуре обеденный перерыв.