Укрепившийся рубль заставил Банк России резко снизить ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку с 9,5 до 8 процентов годовых. Это удивило многих финансовых аналитиков, поскольку ожидаемое снижение ставки было всего лишь на 0,5-1,0 процентного пункта, а не на 1,5 %.

Зачем снижать

В конце февраля Центробанк поднял ставку сразу до 20 процентов годовых на фоне антироссийских санкций и обвала рубля. По мере того как ситуация стабилизировалась, ставку снижали, начиная с апреля. К июню она достигла 9,5 процента с прогнозом на дальнейшее уменьшение. Большинство аналитиков предсказывали плавную корректировку. Однако на июльском заседании банк срезал сразу полтора процентных пункта.

В заявлении Банка России говорится о том, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, годовая инфляция замедляется, снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне.

Мнения аналитиков

Если в марте-апреле цены росли стремительно, то в июне даже зафиксировали дефляцию на 0,35 процента по отношению к майским показателям.

— С этой точки зрения с ключевой ставкой вообще можно было бы ничего не делать или опустить ее незначительно – на 0,5 процента – и закрепить результат, – рассуждает операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

В то же время, по словам аналитиков, регулятора сейчас волнуют не только цены. Главная задача – стимулировать потребительскую активность и удешевить кредиты для бизнеса и населения. Резко опуская ставку, ЦБ РФ пытается оживить экономику, снизить кредитные проценты как для корпораций, так и для физических лиц, стимулируя и производство, и спрос. Это подтверждают и другие аналитики.

Ипотека

Что касается ипотечных кредитов, то они стали недоступными. Владимир Путин поручил к августу вернуть темпы роста ипотечного портфеля к прошлогоднему уровню, а без низкой ставки это нереально, сообщает РИА Новости со ссылкой на известных аналитиков.

— Сейчас сложный период для крупных покупок, люди выжидают. Скорее всего, оживление произойдет с улучшением условий по льготной ипотеке, которую обсуждают в правительстве, и когда под давлением низкого спроса уменьшатся цены, – отмечает Ксения Артемьева.