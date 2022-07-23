Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:14 1

Укрепившийся рубль заставил Банк России резко снизить ключевую ставку

Она упала с 9,5 % до 8 % годовых

Укрепившийся рубль заставил Банк России резко снизить ключевую ставку
Фото: Амур.инфо

Банк России опустил ключевую ставку с 9,5 до 8 процентов годовых. Это удивило многих финансовых аналитиков, поскольку ожидаемое снижение ставки было всего лишь на 0,5-1,0 процентного пункта, а не на 1,5 %.

Зачем снижать

В конце февраля Центробанк поднял ставку сразу до 20 процентов годовых на фоне антироссийских санкций и обвала рубля. По мере того как ситуация стабилизировалась, ставку снижали, начиная с апреля. К июню она достигла 9,5 процента с прогнозом на дальнейшее уменьшение. Большинство аналитиков предсказывали плавную корректировку. Однако на июльском заседании банк срезал сразу полтора процентных пункта.

В заявлении Банка России говорится о том, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, годовая инфляция замедляется, снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне.

Мнения аналитиков

Если в марте-апреле цены росли стремительно, то в июне даже зафиксировали дефляцию на 0,35 процента по отношению к майским показателям.

— С этой точки зрения с ключевой ставкой вообще можно было бы ничего не делать или опустить ее незначительно – на 0,5 процента – и закрепить результат, – рассуждает операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

В то же время, по словам аналитиков, регулятора сейчас волнуют не только цены. Главная задача – стимулировать потребительскую активность и удешевить кредиты для бизнеса и населения. Резко опуская ставку, ЦБ РФ пытается оживить экономику, снизить кредитные проценты как для корпораций, так и для физических лиц, стимулируя и производство, и спрос. Это подтверждают и другие аналитики.

Ипотека

Что касается ипотечных кредитов, то они стали недоступными. Владимир Путин поручил к августу вернуть темпы роста ипотечного портфеля к прошлогоднему уровню, а без низкой ставки это нереально, сообщает РИА Новости со ссылкой на известных аналитиков.

— Сейчас сложный период для крупных покупок, люди выжидают. Скорее всего, оживление произойдет с улучшением условий по льготной ипотеке, которую обсуждают в правительстве, и когда под давлением низкого спроса уменьшатся цены, – отмечает Ксения Артемьева.

Просмотров всего: 183

#экономика #российская власть #финансы

распечатать


Экономика

В России изменятся условия льготной ипотеки
Общество 11

Амурский министр прокомментировала создание Всероссийского движения детей и молодежи
Экономика 6

В Амурскую область возобновились прямые поставки цитрусовых из Китая
Власть

В Китае широко обсуждаются американские биолаборатории на Тайване
Комментарии
Показать все (1)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    берите кредиты!впадайте добровольно в рабство!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь