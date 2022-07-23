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сегодня, 10:49 0

В Свободном девушка-гадалка обманула пенсионерку

Гадалку задержали, ей грозит тюрьма

В Свободном девушка-гадалка обманула пенсионерку
Фото: Амур.инфо

В Свободном 25-летняя гадалка обманула пенсионерку. Мошенница «развела» пожилую женщину на деньги и украшения.

Инцидент произошёл в апреле этого года. 25-летняя девушка с маленьким сыном постучалась в дверь пожилой женщины и попросила подаяние. Сердобольная хозяйка напоила их водой и накормила.

— Завладев вниманием пенсионерки, девушка решила продолжить с ней диалог. Она проинформировала женщину о якобы наведенной на нее порче и попросила принести куриное яйцо с полотенцем для проведения обряда освобождения от чар, а также велела захватить наличные или украшения, – рассказывают в пресс-службе Управления МВД по Амурской области.

Пенсионерка отдала 15 тысяч рублей, золотую цепочку с крестиком и серёжки. Забрав всё это, гадалка «сняла порчу» и удалилась. Только спустя несколько часов пенсионерка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Гадалку удалось найти. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, против нее возбуждено уголовное дело. За мошенничество ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Завитинск #криминал #происшествия #Свободный

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