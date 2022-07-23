В России изменятся условия льготной ипотеки

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля утвержденном главой государства перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, прошедшего 15-18 июня.

— Обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам России на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7 процентов годовых в течение всего срока кредитования, – говорится в сообщении.

Также Владимир Путин поручил кабмину вместе с Центробанком определить механизмы для увеличения числа ипотечных заемщиков в 2022 году на уровне не ниже 2021 года. Эти предложения необходимо представить президенту до 15 августа.