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23июля
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сегодня, 10:20 0

В России изменятся условия льготной ипотеки

Владимир Путин поручил правительству сделать ставку не более 7 %

В России изменятся условия льготной ипотеки
Фото: Амур.инфо

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля утвержденном главой государства перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, прошедшего 15-18 июня.

— Обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам России на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7 процентов годовых в течение всего срока кредитования, – говорится в сообщении.

Также Владимир Путин поручил кабмину вместе с Центробанком определить механизмы для увеличения числа ипотечных заемщиков в 2022 году на уровне не ниже 2021 года. Эти предложения необходимо представить президенту до 15 августа.

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#недвижимость #российская власть

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