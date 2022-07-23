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Амурская команда стала серебряным призёром в полуфинале всероссийского конкурса

Белогорский «Альянс» занял второе место в полуфинале

Амурская команда стала серебряным призёром в полуфинале всероссийского конкурса
Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

Команда «Альянс» комитета по образованию и делам молодёжи мэрии Белогорска заняла второе место в полуфинале конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет», который проходит в Москве и собрал около 60 команд.

Конкурс идёт при поддержке Минпросвещения России и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Финальные испытания состоятся в сентябре в Санкт-Петербурге.

Вместе с «Альянсом» честь Приамурья в полуфинале всероссийского профессионального конкурса отстаивали ещё две команды: представители управления образования администрации Райчихинска «Пульс» и команда «Созвездие» отдела образования администрации Архаринского района.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В первый этап полуфинала приглашены команды из Дальневосточного, Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов. Второй этап полуфинала для команд Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов пройдет в Москве с 26 по 28 июля.

Победители конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» получат возможность войти в кадровый резерв, пройти обучение и стажировку в лучших образовательных организациях страны. Также им вручат призы от партнеров конкурса, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#Белогорск #конкурсы #образование

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