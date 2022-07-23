На средства маткапитала россияне смогут купить новую машину

Этот закон действует в некоторых регионах страны, там на часть суммы от маткапитала семьи уже могут приобрести авто. Такую практику депутаты планируют перенести на всю Россию.

Сообщается, что родители смогут потратить часть материнского капитала на отечественный автомобиль минимум с тремя местами стоимостью не более двух миллионов рублей. Эксперты отмечают, что такие условия позволяют купить только некоторые модели Lada.

При этом, чтобы получить возможность расходовать маткапитал на покупку авто, нужно оформить машину как совместную собственность и использовать её не менее трёх лет. При нарушении условий средства придётся вернуть в Пенсионный фонд.