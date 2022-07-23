А ты бывал на Тукурингре?

Сразу три пеших маршрута предлагают амурчанам и гостям региона в самой северной заповедной территории Приамурья. Без сотовых телефонов, автомобильных дорог и других благ цивилизации, которыми мы сегодня избалованы, можно провести незабываемый уикенд в настоящем единении с природой, встретив краснокнижных птиц и диких животных.

Маршруты отличаются не только километражем, но и уровнем сложности. Самый адаптированный для обывателя появился в заповеднике сравнительно недавно – в 2013 году. Сотрудники сами проложили его и обустроили.

Его протяженность - 14 километров, именно этот путь предлагают новичкам. Он стелется от речки Каменушки до Грозового плато и обратно. Самый сложный отрезок маршрута приходится на переход от кордона «Каменушка» до горного приюта «Грозовое плато» и составляет 7 километров, полтора из них - крутой подъем на высоту 1100 метров над уровнем моря. Горный приют – это сооруженная руками работников заповедника избушка. Она сама по себе произведение искусства: это настоящий сруб из дерева с крышей, утепленной местным мхом.

Горный приют "Грозовое плато". Фото: архив Зейского заповедника

Колорит непередаваемый, а виды, открывающиеся с Грозового плато, способны свести с ума своей непостижимой красотой. Встретить рассвет и проводить закат в этой первозданной красоте просто незабываемо. А для кого-то этот ритуал почти наркотик, есть среди туристов постоянные гости.

Из бытовых благ в туристических приютах спальные принадлежности, посуда, их не придется брать с собой, но вот ни бани, ни душа посетить не удастся. Вода здесь периодически – настоящее сокровище. В жару, бывает, все горные ручьи в округе пересыхают.

Горностай. Фото: Александр Яковлев

Для тех, кто закален и физически крепок, есть более сложный маршрут. Его специально для туристов не прокладывали, он существует с момента образования заповедника и долгое время служил его научным сотрудникам для проведения исследовательских работ. Пешая тропа «Большая Эракингра – Гольцы» протяженностью 8 километров включает участок с крутым подъемом длиной около 3 километров. На этом маршруте туристам необходимы болотники или резиновые бахилы - приходится несколько раз вброд переходить горную реку. Но это того стоит: смена растительной поясности, от берез и лиственниц до сказочного ельника и кедровостланничника, и воздух, пропитанный ароматами хвои, компенсируют неудобства с лихвой.

Река Мотовая. Фото: Александр Баталов

Для самых отважных экотуристов, выносливых и искушенных вызовами тайги, есть 30-километровый путь, рассчитанный на 4 дня путешествия. Идти придется от кордона на реке Каменушка до приюта «Грозовое плато», затем до второго ночлега, названного «На семи ветрах» за свое расположение практически на вершине хребта и не защищенного от порывов воздушных масс ни кустарниками, ни деревьями. Следующим местом для остановки станет приют «Гольцы», а под конец пути туристов встречает река Большая Эракингра. На всех заповедных маршрутах прослеживается смена растительных поясов: лиственничный, смешанный лес, ельник, заросли кедрового стланика и каменной березы, горная тундра, покрытая лишь мхами и лишайниками, но этим и столь притягательная, на высоте 1300-1400 метров над уровнем моря. На поднятом плато «Гольцы» этой красотой можно насладиться максимально – покрыто оно именно тундровой растительностью. Это лишайниковые, кустарничковые и моховые тундры, самые южные на небольших высотах на территории Дальнего Востока. Гольцы Тукурингра – это еще и нерукотворный сад из камней, среди которых нашлось место для невероятного количества горных растений.

Рододендрон золотистый. Фото: Константин Дмитриенко

Такой пейзаж оставляет незабываемое впечатление, особенно в июне, когда тундра цветет, и ранней осенью, когда она окрашивается во все цвета радуги. С вершины хребта открывается невероятный своим разнообразием вид: Зейское море здесь соседствует с живописными равнинами и Гилюйским каньоном. А на севере можно рассмотреть в дымке даже неясные очертания Станового хребта на границе с Якутией. С юга до горизонта простираются невысокие сопки и мари бассейна реки Уркан. В хорошую погоду панорама просматривается на 100 километров вдаль. Знатоки здешних мест берут сюда не только спортивную одежду, но и свадебные платья – в ясную погоду на фоне этих пейзажей удаются самые необыкновенные фотоснимки.

Фото: Денис Стадников

Попасть в заповедник можно двумя путями. Первый, он же самый простой, - через амурских туроператоров, они и о еде побеспокоятся, и о логистике, и об оформлении всех необходимых документов. Да, без пропуска в заповедную зону не попасть, как и без проводника. К каждой группе туристов прикрепляется проводник – сотрудник заповедника, он же еще и связной – у него всегда с собой спутниковый телефон на любой экстренный случай, другой связи тут просто нет.

Второй чуть сложнее. Во-первых, нужно самому побеспокоиться о компании – группа должна насчитывать от 5 до 10 человек. Во-вторых, задуматься придется и о транспорте, и о быте: воду, продукты, одежду нужно взять с собой. И разрешение необходимо самостоятельно запросить у представителей заповедника, и, что немаловажно – заранее забронировать даты путешествия. Впрочем, для закаленного экотуриста все это мелочи, которые забудутся сразу после начала пешего похода.

Река Каменушка. Фото: Александр Яковлев

Ленки. Фото: Александр Яковлев

— Но есть одно обязательное условие для всех, кто прибывает в наши заповедные места, – рассказывает заместитель директора по экологическому просвещению Анна Колмыкова, – это прививка от энцефалита. К сожалению, эти места эндемичны, и вероятность встретиться с «больным» клещом высока. Но и для привитых мы даем совет бдительность не терять, даже памятку разработали, как правильно одеться! Волосы в косу, косу в ворот, рубашку в брюки, брюки в носки (смеется). Впрочем, памяток у нас несколько, если серьезно, и по одежде, и по списку вещей, что нужно иметь при себе. Об остальном позаботится наш проводник. Он и проинструктирует, и лично проследит, чтоб ни один турист и, что немаловажно, ни одно животное (а они все у нас на учете!) не пострадали.

Бородатая неясыть. Фото: Александр Яковлев

Стоит сказать, что все сотрудники Зейского заповедника, а их насчитывается полсотни, по-настоящему влюбленные в свою профессию люди, которые умудряются «заразить» своей увлеченностью и всех входящих в заповедные леса.

— Мы регулярно, каждый из четырех сезонов года посещаем с друзьями Зейский заповедник начиная с 2019 года, - делятся впечатлениями Валерий Куликов и Дмитрий Пономаренко. – Очень рады построенному в 2020 году новому замечательному кордону «На 7 ветрах». С ним самый любимый наш сквозной маршрут по хребту Тукурингра стал доступнее и гармоничнее, теперь мы можем приглашать на него даже начинающих туристов.

Фото: архив Зейского заповедника

Работники заповедника не перестают облагораживать свои маршруты, делая это с любовью и заботой. Ведь в далеком 1963-м году, когда количество заповедных территорий в СССР сокращалось, на Дальнем Востоке для рекреации жителей новых городов было основано сразу 4 заповедных зоны. Одной из них и стал Зейский заповедник, на который возлагались надежды по восстановлению сил жителей юного тогда и перспективного города Зеи, где должны были работать сразу два градообразующих мощных предприятия, ГЭС и крупный производственный завод. Сразу в заповедные леса потянулись ученые со всей страны, знатоки флоры и фауны, которые описали животный и растительный мир заповедной территории.

По сей день исследовательская работа на территории заповедника не прекращается.

Фото: архив Зейского Заповедника

Его территория занимает более 100 000 гектаров. Здесь можно встретить 718 видов сосудистых растений, включая лишайники и мхи. Богата и фауна заповедника: 50 видов млекопитающих, 169 видов птиц, 4 вида амфибий, 3 вида рептилий и 22 вида рыб.

На территории заповедника обитают 15 видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и 61 вид животных, охраняемых Красными книгами различного ранга, от региональных до международной.