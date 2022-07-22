В мэрии Благовещенска показали новые автобусы

Сегодня, 22 июля, под руководством заместителя мэра Благовещенска Максима Ноженкина в «Автоколонне-1275» приняли восемь крупногабаритных автобусов марки «ЛиАЗ». Как рассказали в администрации города, транспорт оснащён всем необходимым современным оборудованием: камерами, электронными табло, голосовой связью у водителя, откидными пандусами.

Внутри и снаружи автобусы оборудованы восемью камерами, изображение с которых передается на дисплей, расположенный рядом с водителем. Камеры снимают обстановку внутри салона, входящих пассажиров, а также панораму впереди и позади транспорта.

Фото: администрация Благовещенска

Для удобства пассажиров, ожидающих транспорт, с внешней стороны автобуса есть электронное табло, где отображается вся информация о маршруте следования. Бегущая электронная строка есть и в салоне. Остановки в автоматическом режиме объявляет речевой информатор. Кроме этого, у водителя есть громкая связь.

Фото: администрация Благовещенска

Как отмечают в мэрии, транспорт адаптирован для маломобильных групп населения. Специальный заниженный пол и откидной пандус позволяют заехать в автобус на коляске. Также у автобуса есть функция наклона – на случай, если пандус не достанет до земли. Транспорт оборудован и для слабовидящих горожан с собакой-поводырём.

Фото: администрация Благовещенска

Важность обновления общественного транспорта отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

— В рамках комплексной реформы общественного транспорта мы пополнили автопарк автоколонны восемью автобусами. С учетом приобретенных в прошлом году, теперь на предприятии 22 новых автобуса. Все оборудованы по последнему слову техники: мы выбирали наиболее «богатую» комплектацию. Важно, чтобы и водителям, и пассажирам было комфортно. Модернизация транспорта проводится за счет областных средств с городским софинансированием. Новые автобусы будут работать на маршрутах автоколонны, на «длинных» маршрутах с наибольшим пассажиропотоком, в первую очередь, это – № 1, 8, 22. Также предприятие может использовать автобусы на маршрутах № 11, 28, – рассказал мэр Олег Имамеев.

Фото: администрация Благовещенска

В настоящее время автобусы проходят процедуру приёмки, после чего их передадут в автопарк «Автоколонны 1275» и забрендируют. Планируется, что новый транспорт выйдет на маршруты в сентябре.