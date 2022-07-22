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22 июля 2022, 20:27 6

В мэрии Благовещенска показали новые автобусы

В столицу Приамурья прибыли восемь «ЛиАЗов»

В мэрии Благовещенска показали новые автобусы
Фото: Администрация Благовещенска

Сегодня, 22 июля, под руководством заместителя мэра Благовещенска Максима Ноженкина в «Автоколонне-1275» приняли восемь крупногабаритных автобусов марки «ЛиАЗ». Как рассказали в администрации города, транспорт оснащён всем необходимым современным оборудованием: камерами, электронными табло, голосовой связью у водителя, откидными пандусами.

Внутри и снаружи автобусы оборудованы восемью камерами, изображение с которых передается на дисплей, расположенный рядом с водителем. Камеры снимают обстановку внутри салона, входящих пассажиров, а также панораму впереди и позади транспорта.

Фото: администрация Благовещенска

Для удобства пассажиров, ожидающих транспорт, с внешней стороны автобуса есть электронное табло, где отображается вся информация о маршруте следования. Бегущая электронная строка есть и в салоне. Остановки в автоматическом режиме объявляет речевой информатор. Кроме этого, у водителя есть громкая связь.

Фото: администрация Благовещенска

Как отмечают в мэрии, транспорт адаптирован для маломобильных групп населения. Специальный заниженный пол и откидной пандус позволяют заехать в автобус на коляске. Также у автобуса есть функция наклона – на случай, если пандус не достанет до земли. Транспорт оборудован и для слабовидящих горожан с собакой-поводырём.

Фото: администрация Благовещенска

Важность обновления общественного транспорта отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

— В рамках комплексной реформы общественного транспорта мы пополнили автопарк автоколонны восемью автобусами. С учетом приобретенных в прошлом году, теперь на предприятии 22 новых автобуса. Все оборудованы по последнему слову техники: мы выбирали наиболее «богатую» комплектацию. Важно, чтобы и водителям, и пассажирам было комфортно. Модернизация транспорта проводится за счет областных средств с городским софинансированием. Новые автобусы будут работать на маршрутах автоколонны, на «длинных» маршрутах с наибольшим пассажиропотоком, в первую очередь, это – № 1, 8, 22. Также предприятие может использовать автобусы на маршрутах № 11, 28, – рассказал мэр Олег Имамеев.

Фото: администрация Благовещенска

В настоящее время автобусы проходят процедуру приёмки, после чего их передадут в автопарк «Автоколонны 1275» и забрендируют. Планируется, что новый транспорт выйдет на маршруты в сентябре.

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#мэрия #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    6 часов назад

    Расход топлива такой же, ЛиАЗ-овский остался? 65 литров на сотню?

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    5 часов назад

    Ну зачем делать сидения лицом напротив? Чтоб пинаться или дышать заразой друг на друга, да?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    4 часа назад

    Ничего не напоминает? Канатку, не? Вместимость кабинки тоже заоблочная... Сейчас в автобусе едет от силы человек 15-20 максимум. Ох, и не экономично будет. Или второй вариант, сокращать частоту рейсов, скажем не 10 минут, а... 30, чтобы народ "накопился".

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    А где же, обещанные бабой Валей, электробусы???

  • Undertaker

    Undertaker
    3 часа назад

    Электроэнергия дорогая в самой энергетической области с тремя ГЭС, не принадлежащими ао, а русгидро?

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 часа назад

    Такое впечатление, что город и без того забит "маршрутками", а также китайскими автобусами средней вместимости. В которых расход горючего на одного пассажира будет куда меньше, чем в "больших" автобусах, для которых просто не наберётся (в условиях конкуренции с малыми и средними автобусами) пассажиров до полной вместимости?

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